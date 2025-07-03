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12:57, 3 июля 2025Спорт

Появилось видео с места смертельного ДТП с участием 28-летнего футболиста Ливерпуля

Появилось видео с места смертельного ДТП с участием Диогу Жоты
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Molly Darlington / Reuters

Издание Diario de Castilla y Leon на своем сайте опубликовало видео с места смертельного ДТП с участием футболиста Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты.

На кадрах полицейские осматривают автомобиль, в котором игрок ехал вместе с братом Андре. Машина лежит на обочине, автомобиль почти полностью сгорел.

Ранее стало известно, что португальцы ехали на Lamborghini по испанской трассе А-52 примерно в 100 километрах к западу от Вальядолида. При обгоне у автомобиля лопнуло колесо, он потерял управление, перевернулся и загорелся. Водитель и пассажир погибли на месте.

Жота с 2020 года выступал за Ливерпуль. Он также забил 14 мячей в 49 играх в составе сборной Португалии.

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