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12:26, 3 июля 2025Спорт

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием 28-летнего футболиста «Ливерпуля»

Daily Mail: Причиной смертельного ДТП с Диогу Жотой стало лопнувшее колесо
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Molly Darlington / Reuters

Причиной смертельного ДТП, в котором погиб футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, стало лопнувшее колесо автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, инцидент произошел на испанской трассе А-52 примерно в 100 километрах к западу от Вальядолида. Колесо лопнуло во время обгона, после чего машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась. Жота и его брат Андре, находившиеся в автомобиле, погибли на месте.

О гибели Жоты стало известно ранее 3 июля. Игроку было 28 лет.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии форвард провел 49 матчей, в которых отметился 14 голами.

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