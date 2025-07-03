Стали известны подробности смертельного ДТП с участием 28-летнего футболиста «Ливерпуля»

Daily Mail: Причиной смертельного ДТП с Диогу Жотой стало лопнувшее колесо

Причиной смертельного ДТП, в котором погиб футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, стало лопнувшее колесо автомобиля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, инцидент произошел на испанской трассе А-52 примерно в 100 километрах к западу от Вальядолида. Колесо лопнуло во время обгона, после чего машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась. Жота и его брат Андре, находившиеся в автомобиле, погибли на месте.

О гибели Жоты стало известно ранее 3 июля. Игроку было 28 лет.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии форвард провел 49 матчей, в которых отметился 14 голами.

