Россияне назвали лучший возраст для первых путешествий своих детей

«Купибилет»: Россияне назвали 7-12 лет лучшим возрастом для первых путешествий

Большинство опрошенных россиян (33 процента) назвали младший школьный возраст — от 7 до 12 лет — лучшим для первых путешествий своих детей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

26 процентов респондентов выбрали возраст с 4 до 6, а 18 процентов — от 0 до 3 лет. Подростковый период (старше 13 лет) оказался менее популярным вариантом: всего 12 процентов опрошенных посчитали, что именно с этих лет стоит открывать туристические горизонты детям. Остальные и вовсе полагают, что необходимости в детских путешествиях нет.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.