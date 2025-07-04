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10:26, 4 июля 2025Спорт

Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома

Президент США Трамп анонсировал бой UFC на территории Белого дома
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Президент США Дональд Трамп анонсировал бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома. Его слова приводит Fox News.

Трамп заявил, что Белый дом проведет бой за звание чемпиона UFC в честь 250-летия США. «У нас там много земли», — подчеркнул он. При этом руководство UFC официально не объявляло о проведении поединка.

Трамп является поклонником смешанных единоборств. Последний раз он присутствовал на турнире UFC, который проходил 8 июня в Пруденшал-центре в Ньюарке. Американский лидер расположился в одной из лож вместе с президентом UFC Дэйном Уайтом.

Ранее сообщалось, что грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили встал на колено перед Трампом после победы в UFC. Они недолго пообщались.

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