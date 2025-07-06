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11:55, 6 июля 2025Мир

Лавров назвал причину ответа Путина на звонок Макрона

Лавров: Путин ответил на звонок Макрона, потому что не отказывался от диалога
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на звонок французского лидера Эммануэля Макрона, потому что никогда не отказывался вести диалог. Такую причину назвал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его ответ опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Знаете, по-моему, здесь ответ вполне очевиден. Он заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент Путин. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, он никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога», — подчеркнул глава МИД.

4 июля Макрон рассказал, что разговор с Путиным по вопросу Ирана и его ядерной программы был очень важным, так как Франция тоже является гарантом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

1 июля главы государств провели телефонный разговор. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

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