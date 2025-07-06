Посла Швеции вызовут в МИД РФ из-за нападения на российское торгпредство в Стокгольме

Посла Швеции вызовут в МИД из-за нападения на торгпредство России в Стокгольме

Посол Швеции будет вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России в связи со сбрасыванием пакета с краской на российское торговое представительство в Стокгольме. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будет вызван посол», — сказала Захарова, отвечая на вопрос агентства об очередном нападении на российское торговое представительство.

Ранее торговое представительство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению. В субботу, 5 июля, около 03:30 на здание с дрона был сброшен пакет с краской. В посольстве отметили, что нападения на него и торгпредство России продолжаются более года, а обращения к шведской полиции и МИД страны не дают результатов.

В мае посольство России в Швеции сообщило, что за 2024 год на здание сбрасывали краску с дронов 11 раз. В результате некоторых атак пострадали автомобили представителей российского посольства.

