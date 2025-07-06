Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 6 июля 2025Мир

Посла Швеции вызовут в МИД РФ из-за нападения на российское торгпредство в Стокгольме

Посла Швеции вызовут в МИД из-за нападения на торгпредство России в Стокгольме
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Посол Швеции будет вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России в связи со сбрасыванием пакета с краской на российское торговое представительство в Стокгольме. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будет вызван посол», — сказала Захарова, отвечая на вопрос агентства об очередном нападении на российское торговое представительство.

Ранее торговое представительство России в Швеции в очередной раз подверглось нападению. В субботу, 5 июля, около 03:30 на здание с дрона был сброшен пакет с краской. В посольстве отметили, что нападения на него и торгпредство России продолжаются более года, а обращения к шведской полиции и МИД страны не дают результатов.

В мае посольство России в Швеции сообщило, что за 2024 год на здание сбрасывали краску с дронов 11 раз. В результате некоторых атак пострадали автомобили представителей российского посольства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над регионами России за ночь сбили более 100 беспилотников

    Путин наградил замглавкома ВМФ второй медалью «Золотая Звезда» после гибели под Курском

    США закупили у России один металл на максимальную сумму с 2002 года

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших после жесткой посадки самолета Ан-2

    Суд снова взыскал с Тимати долг по квартплате

    В США оценили исход политического противостояния Трампа и Маска

    ВСУ задействовали беспилотный батальон на херсонском направлении

    Появились подробности поджога российского ТЦ 20-летней давности

    Названа альтернатива коммерческой ипотеке в России

    Россиянин насмотрелся фильмов и устроил погоню с ДПС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости