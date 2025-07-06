В российском аэропорту сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Сообщается, что в Пулково и московском Шереметьево отменены сотни рейсов на два аэропорта. Так, в аэропорту Санкт-Петербурга задержанными остаются 36 рейсов, отменены — 90. В Шереметьево отменен 171 рейс, задержаны еще 56.