БМД-4М в парадном «тюнинге» заметили в зоне СВО

БМД-4М с дополнительной защитой заметили в зоне СВО

Боевые машины десанта БМД-4М с заводскими комплектами дополнительной защиты заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео показана боевая работа БМД-4М, оснащенной дополнительной защитой корпуса и башни. Штатный «тюнинг», который представили на параде Победы, дополнили резиновыми экранами и решетчатыми конструкциями.

Защищенность базовой версии БМД-4М обеспечивает броня из алюминиевого сплава, которая выдерживает попадания пуль и осколков. БМД-4М предназначена для транспортировки десантников и повышения их огневой мощи. Машина вооружена орудием калибра 100 миллиметров, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметами.

БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ с дополнительной защитой впервые заметили на репетиции парада Победы в апреле. БМД получили бронированные экраны и конструкцию из металлической сетки для защиты башни.