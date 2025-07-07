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10:30, 7 июля 2025Наука и техника

БМД-4М в парадном «тюнинге» заметили в зоне СВО

БМД-4М с дополнительной защитой заметили в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Военный Осведомитель

Боевые машины десанта БМД-4М с заводскими комплектами дополнительной защиты заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео показана боевая работа БМД-4М, оснащенной дополнительной защитой корпуса и башни. Штатный «тюнинг», который представили на параде Победы, дополнили резиновыми экранами и решетчатыми конструкциями.

Защищенность базовой версии БМД-4М обеспечивает броня из алюминиевого сплава, которая выдерживает попадания пуль и осколков. БМД-4М предназначена для транспортировки десантников и повышения их огневой мощи. Машина вооружена орудием калибра 100 миллиметров, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пулеметами.

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БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ с дополнительной защитой впервые заметили на репетиции парада Победы в апреле. БМД получили бронированные экраны и конструкцию из металлической сетки для защиты башни.

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