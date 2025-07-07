Медведев прокомментировал слушания о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев цитатой Кадырова высказался о будущем главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после скандала с вакциной от COVID-19. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Расклады неясны. Вполне вероятно, [она] и сохранит должность. Но звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай (кто не понял, тот поймет)», — написал Медведев.

Последней фразой глава Чечни Рамзан Кадыров в 2016 году прокомментировал опубликованную в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видеозапись, на которой лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов и журналист Владимир Кара-Мурза (оба признаны в РФ иностранными агентами) показаны якобы через оптический прицел снайперской винтовки. «Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет!» — написал Кадыров.

Слова «спидошлиц» и «краснофай» были переданы «Радиостанцией Судного дня», или УВБ-76, которая вещает с 1976 года. В основном, на частоте слышны только эфирные шумы и жужжание, но нередко на ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Вотум недоверия главе Еврокомиссии за коррупцию при закупке вакцин от коронавируса начнут обсуждать на сессии Европарламента в Страсбурге 7 июля. Само голосование состоится через три дня — 10 июля. Подобный вопрос ставится впервые за 10 лет.