ТАСС: Кабмин РФ поддержал ужесточение ответственности для владельцев питомцев

Правительство России поддержало ужесточение ответственности для владельцев питомцев. Кабмин в целом одобряет законопроект, предлагающий увеличить штрафы за нарушения к требованиям содержания животных, передает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — говорится в публикации.

Предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Ужесточение ответственности коснется как частных лиц, так и владельцев приютов. Для граждан максимальный штраф составит 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч, для юридических — до 500 тысяч. Ранее взыскание составляло от 1,5 до 15 тысяч рублей, соответственно. Также предусматривается увеличение сроков привлечения к ответственности с 60 дней до трех лет.

В правительстве считают инициативу актуальной, однако призывают пересмотреть величину штрафа, поскольку граждане не смогут оплатить слишком высокие взыскание, а следовательно, норма не позволит достичь превентивных целей.

13 мая в России переутвердили перечень запрещенных к содержанию животных, он состоит из 121 наименования. Распоряжение кабмина вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действительно шесть лет.