Прохор Шаляпин купил себе новую квартиру в Москве на одном этаже с уже имеющейся

Российский певец Прохор Шаляпин решил жить в двух квартирах. Артист купил себе новую недвижимость в Москве на одном этаже с уже имеющейся, пишет Starhit.

«У меня была сейчас возможность купить себе более большую квартиру и переехать из нынешней. Но я сделал выбор: купил вторую квартиру на этаже, чтобы остаться в своей. Теперь живу в двух квартирах. Хотя я мог эти деньги потратить на одну большую квартиру где-то в другом месте», — поделился Шаляпин.

При этом артист уточнил, что не планирует объединять эти две квартиры в одну большую, так как они расположены не рядом. Новая квартира, по словам певца, будет оборудована под гардеробную и прием гостей, а другая — останется личным пространством для сна и отдыха.

Ранее Шаляпин пожаловался на бедную жизнь в своей первой квартире площадью 130 квадратных метров. Артист не захотел уточнять размер своего нынешнего жилья, но отметил, что оно просторнее предыдущего.