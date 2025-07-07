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15:22, 7 июля 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала очередное загадочное сообщение
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nick Beer / Shutterstock / Fotodom

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала очередное сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

7 июля в 10:57 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово «мальтоза». Так называют солодовый сахар.

3 июля на радиоволне передали три загадочных сообщения: «голодикарь», «пастилка» и «завофаг». 2 июля радиостанция транслировала слова «умелец» и «иракотис».

Одни пользователи интернета связали эти послания с решением американского президента Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине, другие — с обострением отношений с Азербайджаном и первого за три года разговора лидера Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. В публикации отмечается, что радиодиапазон, в который входит частота работы станции 4625 килогерц, предназначен для радиоэлектронных средств любого назначения. Теоретически вещать может любое физическое лицо. Роскомнадзор заявил, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

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