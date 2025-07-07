Стало известно о последнем проведенном Старовойтом совещании в Минтрансе России

Mash: Покончивший с собой Старовойт утром 7 июля проводил совещание в Минтрансе

Уволенный с поста главы Минтранса России Роман Старовойт, который, по предварительным данным, покончил с собой, утром 7 июля проводил последнее совещание в ведомстве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, Старовойт собрал подчиненных в то же время, когда было объявлено о его отставке. После, как утверждает Mash, чиновник со всеми попрощался и отправился домой.

Труп Старовойта обнаружили в его автомобиле Tesla около парка Малевича в Одинцовском городском округе около 15:00, пишет издание.

Появились данные о том, что следователи планировали задержать экс-министра Старовойта и доставить на допрос.

7 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку с должности главы Минтранса Старовойта. В указе не были приведены причины такого решения.

Исполняющим обязанности министра транспорта России стал бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин.