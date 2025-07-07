Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский исключил высадку российского десанта в Одессе. Видеообращение в честь дня Военно-морских сил страны опубликовано в его Telegram-канале.

«Российского десанта не было и не будет в Одессе, [крейсер] «Москва» пошел ко дну, остров Змеиный под контролем Украины…», — подчеркнул политик.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник заявил The Financial Times, что главной целью России является взятие Одессы. В материале говорится, что некоторые лидеры в НАТО опасаются, что ситуация на фронте для Украины может серьезно ухудшиться к осени. Особенно, если Киев не получит новой военной помощи.