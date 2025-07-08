Директор сафари-парка «Тайган» назвал причину нападения льва на него

Директор «Тайгана» Зубков назвал причиной нападения льва собственную ошибку

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков объяснил, почему лев ранил его. Его слова передает Telegram-телеканал РЕН ТВ.

Зубков рассказал, что отправился кормить львов, вернувшись в парк после отдыха с женой. Забывшись, он подошел слишком близко к ограждению и задел его. Этим он спровоцировал хищника, сидевшего в 30 метрах от калитки. «Он, недолго думая, напал, — вспомнил Зубков. — Я чувствовал его зубы, как они сжимаются вокруг позвоночника, и просто пытался сохранить дыхание, потому что как только бы он перекусил сонную артерию, наступила бы смерть».

Мужчина назвал причиной агрессии льва собственную ошибку, поэтому решил сохранить ему жизнь. «Я знаю всех своих львов. И этот лев — не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому», — объяснил он.

Нападение хищника на директора парка произошло 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

Ранее сообщалось, что Зубков вернулся к работе. Его заметили убирающим территорию сафари-парка после выписки из больницы.