Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:04, 8 июля 2025Из жизни

Директор сафари-парка «Тайган» назвал причину нападения льва на него

Директор «Тайгана» Зубков назвал причиной нападения льва собственную ошибку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков объяснил, почему лев ранил его. Его слова передает Telegram-телеканал РЕН ТВ.

Зубков рассказал, что отправился кормить львов, вернувшись в парк после отдыха с женой. Забывшись, он подошел слишком близко к ограждению и задел его. Этим он спровоцировал хищника, сидевшего в 30 метрах от калитки. «Он, недолго думая, напал, — вспомнил Зубков. — Я чувствовал его зубы, как они сжимаются вокруг позвоночника, и просто пытался сохранить дыхание, потому что как только бы он перекусил сонную артерию, наступила бы смерть».

Мужчина назвал причиной агрессии льва собственную ошибку, поэтому решил сохранить ему жизнь. «Я знаю всех своих львов. И этот лев — не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому», — объяснил он.

Материалы по теме:
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов. Хищники разорвали ему шею
Так выглядит директор сафари-парка «Тайган» после нападения львов.Хищники разорвали ему шею
23 июня 2025
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
«Общался с хищниками как с маленькими детьми». На директора крымского парка «Тайган» напали его питомцы
23 июня 2025

Нападение хищника на директора парка произошло 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

Ранее сообщалось, что Зубков вернулся к работе. Его заметили убирающим территорию сафари-парка после выписки из больницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые планы главкома ВСУ по Курску и Белгородчине

    В Москву пришла 30-градусная жара

    В России запустили уникальное приложение

    Медики раскрыли возможности россиян к деторождению

    Резко затормозившему в Петербурге россиянину проломили череп

    На Украине рекордно выросло число ожидающих разрушения страны

    Появились кадры прощания с дважды награжденным «Золотой Звездой» Героем России

    Раскрыто число отказавшихся от абортов россиянок

    Директор сафари-парка «Тайган» назвал причину нападения льва на него

    Россиянин жестоко расправился с оскорбившим его товарищем и 20 лет скрывался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости