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15:49, 8 июля 2025Экономика

Мишустин назвал одну из главных задач российского автопрома

Мишустин: В автопроме усилия направляются на локализацию комплектующих
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В настоящее время одни из главных усилий в российском автопроме направляются на локализацию комплектующих для выпускаемых в стране автомобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Другой важной задачей для отрасли остается расширение модельного ряда производимых в стране машин. Руководство «АвтоВАЗа» активно работает над этим. Мишустин, в частности, напомнил, что на заводе концерна в Самарской области запустили серийное производство переднеприводного субкомпактного седана Lada Iskra. «Усилия направляются на локализацию комплектующих и расширение модельного ряда», — резюмировал глава правительства.

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Lada Iskra — не единственная новинка «АвтоВАЗа». В 2024 году концерн презентовал бизнес-седан Aura, а на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) посетителям показали первый в истории Lada кроссовер Azimut.

Несмотря на неоднократные заверения руководства Lada в высокой степени локализации сборки автомобилей, показатель в сегменте легковых машин в РФ отстал от плана почти вдвое и составил по итогам прошлого года лишь 32,8 процента. В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ), подведомственном Минпромторгу, объяснили подобное расхождение оценок разными методиками подсчетов. В институте объяснили, что ведут статистику исходя из положений единственной официально утвержденной методики. При этом автопроизводители, отметили в НАМИ, не обязаны подтверждать весь объем локализации и не стремятся к этому, если набранное количество баллов достаточно для доказательства взятых на себя обязательств, пусть даже речь идет о только гарантированном минимуме.

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