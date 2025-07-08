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00:16, 8 июля 2025Бывший СССР

Назван организатор перестановок в правительстве Украины

FT: Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaniuka Ruslan / Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак является организатором предстоящий перестановок в правительстве. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

«Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством», — рассказали они.

По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, Ермак хочет, чтобы пост премьер-министра занял тот, кто является «его человеком на 100 процентов, поэтому он продвигает свою протеже и ученицу — Юлию Свириденко».

Ранее Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе США Дональду Трампу заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая подвергалась критике республиканцев. Отмечается, что таким образом украинский лидер хочет задобрить американского коллегу.

1 июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявлял, что состав членов украинского правительства сменится 15 июля.

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