Назван организатор перестановок в правительстве Украины

FT: Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак является организатором предстоящий перестановок в правительстве. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

«Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством», — рассказали они.

По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, Ермак хочет, чтобы пост премьер-министра занял тот, кто является «его человеком на 100 процентов, поэтому он продвигает свою протеже и ученицу — Юлию Свириденко».

Ранее Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе США Дональду Трампу заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая подвергалась критике республиканцев. Отмечается, что таким образом украинский лидер хочет задобрить американского коллегу.

1 июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявлял, что состав членов украинского правительства сменится 15 июля.