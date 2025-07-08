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18:18, 8 июля 2025Мир

Немецкое посольство поиздевалось над флагом СССР. На карте послевоенной Германии он стал похож на нацистский

Посольство ФРГ в РФ опубликовало послевоенную карту с издевкой над флагом СССР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Посольства Германии в Москве

Посольство ФРГ в России опубликовало в своем Telegram-канале карту послевоенной Германии. На ней флаг СССР стилизован под нацистский.

Публикация посвящена годовщине образования пяти земель — Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия — в советской оккупационной зоне. На карте послевоенная Германия разделена на зоны, контролируемые странами-союзниками: СССР, США, Францией и Великобританией. Каждая зона обозначена флагом этой страны.

Участник новогоднего костюмированного шествия несет флаг СССР на площади у Бранденбургских ворот в Берлине.

Участник новогоднего костюмированного шествия несет флаг СССР на площади у Бранденбургских ворот в Берлине.. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Особое внимание привлек именно флаг Советского Союза — на полотне изображены черные серп и молот в белом круге на красном фоне. На настоящем же флаге СССР эти символы золотого цвета и расположены на красном фоне в верхнем углу. Примечательно, что дизайн флага, использованного на карте, напоминает флаг нацистской Германии времен Гитлера, где черная свастика изображена в белом круге на красном фоне. Государственные символы США, Великобритании и Франции между тем остались неизменными.

В данный момент пост с картой на канале диппредставительства отсутствует.

В России отреагировали на издевку над советским флагом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что Запад будет продолжать планово работать над тем, чтобы дискредитировать Россию, в том числе и исторически.

Сейчас США увеличили расходы на НАТО, в том числе на пропаганду. Поэтому, наверное, нам предстоит увидеть еще и не такие картинки

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам
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1 октября 2018

Канцлер ФРГ не стал упоминать вклад СССР в освобождение Германии от нацизма

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за освобождение Германии от нацизма, не упомянув СССР. 6 июня отмечалась годовщина высадки сил США, Канады и Великобритании в Нормандии.

«В долгосрочной перспективе, господин президент, это было освобождением моей страны от нацистской диктатуры, и мы знаем, чем обязаны вам», — сказал тогда немецкий канцлер.

Между тем президент России Владимир Путин ранее говорил об отсутствии у Германии суверенитета с тех пор, как закончилась Вторая мировая война.

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