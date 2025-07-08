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02:05, 8 июля 2025Мир

Политолог назвал важное условие для прогресса в переговорах России и Украины

Политолог Петро: Зеленского нужно отстранить для продолжения переговоров с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Отставка президента Украины Владимира Зеленского является необходимым условием для достижения прогресса в переговорах Москвы и Киева. Такую точку зрения высказал эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.

Он отметил, что Зеленский не хочет решать имеющиеся противоречия мирным путем, поэтому западным странам следует отстранить его от власти ради урегулирования конфликта.

«Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику. Я думаю, что это наиболее вероятный исход», — указал политолог.

При этом неясно, будут ли Европа и США действительно поддерживать новое руководство или просто делать вид, добавил он.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова провести в Стамбуле следующий раунд переговоров с Украиной. Он уточнил, что предметом переговоров станет обсуждение меморандумов, составленных представителями Москвы и Киева.

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