Во влиянии пошлин Трампа против БРИКС на Россию усомнились

Telegraph: Пошлины Трампа против стран БРИКС слабо скажутся на экономике России

Попытка президента США Дональда Трампа ослабить Россию и Иран через пошлины в отношении стран БРИКС, скорее всего, слабо повлияет на них, а возможно, даже им поможет в развитии своих экономик. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Автор колонки уверен, что России выгоден рост напряженности между Китаем и США, потому что она сможет потеснить американских поставщиков на нефтяном и газовом рынке, хотя Пекин давно свел к минимуму закупки американских энергоресурсов.

Также в материале говорится, что высокие цены на товары, поставляемые странами БРИКС, ускорят достижение Россией производственных целей, потому что дадут преимущество местных производителям.

В качестве еще одного довода приводится угроза сокращения роли доллара и SWIFT, причем место последней якобы могут занять китайская CIPS и российская СПФС. Также автор предположил, что глава Китая может возглавить антитарифную коалицию, к которой присоединятся пострадавшие от Трампа страны Евросоюза. Из-за этого действия Трампа могут стать настоящим подарком для Пекина, а не угрозой.

Материал связан с намерением Трампа ввести новые пошлины в отношении членов БРИКС в размере десяти процентов в случае, если блок начнет реализовывать антиамериканскую политику

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам участия в саммите в Рио-де-Жанейро заявил, что создание единой валюты стран БРИКС в отношении платежей никогда не обсуждалось.

В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов назвал лучшим способом для роста спроса на отечественные товары ограничение допуска на внутренний рынок иностранных аналогов. В качестве альтернативы министр назвал намеренное повышение цен на зарубежный продукт.