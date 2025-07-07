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19:11, 7 июля 2025Экономика

Лавров опроверг обсуждение единой валюты БРИКС

Лавров заявил об отсутствии любых дискуссий по поводу единой валюты стран БРИКС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Создание единой валюты стран БРИКС в отношении платежей никогда не обсуждалось. Об этом по итогам участия в саммите организации в Рио-де-Жанейро рассказал в ответ на вопрос журналистов глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, речь всегда шла только о повышении роли национальных валют и инвестиционной платформе, то есть трансграничной инициативе, которая позволит увеличить количество способов сокращения зависимости мировой экономики от доллара и евро.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что странам БРИКС нужна единая валюта. В то же время он подтвердил, что пока вопрос не обсуждается.

В июле того же года посол России в Китае Игорь Моргулов утверждал, что страны объединения начали переговоры об учреждении единой валюты. Впрочем, и он отмечал, что это не дело ближайшего будущего.

В сентябре 2023 года посол России в ЮАР Илья Рогачев на встрече с послом ОАЭ Махашем Саид Аль Хамели в Претории представил банкноту в 100 БРИКС. На саммите БРИКС в Казани в октябре прошлого года Путину также подарили символическую купюру БРИКС.

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