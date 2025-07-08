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10:11, 8 июля 2025Мир

Раскрыты подробности решения США о новых военных поставках Украине

WSJ: Совет нацбезопасности США обсудит новые поставки вооружений Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Handout via Reuters

Совет национальной безопасности США проведет во вторник, 8 июля, заседание, в ходе которого обсудит новые поставки вооружений Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Совет нацбезопасности соберется во вторник, чтобы обсудить новые поставки оружия на Украину», — передает издания слова двух человек, которые осведомлены о будущей встрече.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал дальше поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах. Он добавил, что разочарован решением российского лидера Владимира Путина «не останавливаться».

3 июля Путин в ходе телефонного разговора заявил Трампу, что Россия не отступится от своих целей по устранению первопричин конфликта на Украине. При этом российский лидер сообщил, что Москва продолжает искать переговорное решение украинского кризиса.

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