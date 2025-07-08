В Абхазии призвали отказаться от экономящих на отдыхе российских туристов

Директор Фонда Кино Абхазии Басария назвал российских туристов угрозой экономике

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария призвал отказаться от российских туристов, которые покупают дешевые путевки и экономят на отдыхе. Его видео опубликовано в Telegram-канале Sovmin.

Басария назвал туристов, которые не хотят посещать рестораны, клубы, вечеринки и экскурсии, угрозой для «национальной и экономической безопасности» республики. Из-за них, по его словам, малый бизнес терпит убытки. Директор Фонда Кино посчитал, что отдыхающие, которые сэкономили на самой путевке, должны тратить свои деньги на развлечения в стране.

«Но этого нет. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда», — заявил он.

Басария также обратился к представителям сферы туризма Абхазии с призывом в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с туроператорами из России.

В конце июня в соцсетях разгорелся громкий скандал из-за абхазской чиновницы, которая заявила, что республике не нужны нищие российские туристы. Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая объяснила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. По ее словам, такие гости республике не нужны, потому что она не получит доход, на который рассчитывала.

Слова сотрудницы министерства вызвали резкую критику в российских СМИ и соцсетях, люди призвали наказать ее. Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков заявил, что значительная часть экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет россиян. Вскоре Лакербая была уволена.