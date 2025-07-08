Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:40, 8 июля 2025Путешествия

В Абхазии призвали отказаться от экономящих на отдыхе российских туристов

Директор Фонда Кино Абхазии Басария назвал российских туристов угрозой экономике
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария призвал отказаться от российских туристов, которые покупают дешевые путевки и экономят на отдыхе. Его видео опубликовано в Telegram-канале Sovmin.

Басария назвал туристов, которые не хотят посещать рестораны, клубы, вечеринки и экскурсии, угрозой для «национальной и экономической безопасности» республики. Из-за них, по его словам, малый бизнес терпит убытки. Директор Фонда Кино посчитал, что отдыхающие, которые сэкономили на самой путевке, должны тратить свои деньги на развлечения в стране.

«Но этого нет. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда», — заявил он.

Материалы по теме:
«Мы не выбираем туриста». В Абхазии объяснили слова чиновницы о нищих отдыхающих из России
«Мы не выбираем туриста». В Абхазии объяснили слова чиновницы о нищих отдыхающих из России
23 июня 2025
«Они себе же отрубают руку». В России хотят наказать абхазскую чиновницу после слов о туристах с «Дошираками»
«Они себе же отрубают руку». В России хотят наказать абхазскую чиновницу после слов о туристах с «Дошираками»
23 июня 2025

Басария также обратился к представителям сферы туризма Абхазии с призывом в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с туроператорами из России.

В конце июня в соцсетях разгорелся громкий скандал из-за абхазской чиновницы, которая заявила, что республике не нужны нищие российские туристы. Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая объяснила, что большинство приезжающих в Абхазию туристов тратят относительно небольшие суммы. По ее словам, такие гости республике не нужны, потому что она не получит доход, на который рассчитывала.

Слова сотрудницы министерства вызвали резкую критику в российских СМИ и соцсетях, люди призвали наказать ее. Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков заявил, что значительная часть экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет россиян. Вскоре Лакербая была уволена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США направят дополнительное оружие Киеву. Как Пентагон объяснил это решение?

    «Калашников» рассказал об использовании МР-155 в зоне СВО

    Володин заявил о попытках Запада навязать России псевдоценности

    Заслуженного тренера России арестовали за домогательство семиклассницы

    Силовики увезли из дома молодого россиянина из-за его постов

    Иран опроверг слова Трампа

    Россиян захотели защитить от «плохой» рассрочки на жилье

    Третий вышедший из трубы в Судже боец СВО раскрыл подробности операции

    МИД России заявил о подготовке к худшему из-за НАТО

    Шансы Трампа на Нобелевскую премию оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости