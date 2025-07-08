В российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Перми введены временные ограничения на прием и выпуск ВС

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Перми. Об этом во вторник, 8 июля, в своем Telegram-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он объяснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее были раскрыты причины авиаколлапса в Шереметьево. Нехватка трапов и буксировочных бригад стали причинами недавнего коллапса в российском аэропорту. Задействованной спецтехники и людей просто не хватило.

До этого россиянка провела весь день в аэропорту Волгограда из-за задержки рейса на фоне ограничений работы авиагаваней Москвы и Санкт-Петербурга.