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20:14, 9 июля 2025Путешествия

Геленджику предрекли двукратный рост потока туристов после открытия аэропорта

РСТ: Туристический поток в Геленджик может вырасти в два раза
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поток туристов в Геленджик может вырасти в два раза после открытия аэропорта. Такую динамику спроса РБК предрекли в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает РБК.

По прогнозам специалистов, количество отдыхающих в Краснодарском крае может увеличиться в 1,5-2 раза после запуска прямых рейсов. Помимо двукратного роста, ожидается перераспределение потока пассажиров, что снизит нагрузку на авиагавань Сочи.

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При этом директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин выразил мнение, что во второй половине лета и в сентябре число бронирований может повыситься примерно на 35-45 процентов. Динамика будет зависеть от стоимости билетов и проживания.

«Также необходимо учитывать, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и уже оплатили транспорт или отели по другим направлениям», — добавил Брагин.

Ранее стала известна стоимость перелета из Москвы в Геленджик в июле. «Аэрофлот» продает авиабилеты дороже 16 тысяч рублей в одну сторону.

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