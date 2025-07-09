Геленджику предрекли двукратный рост потока туристов после открытия аэропорта

РСТ: Туристический поток в Геленджик может вырасти в два раза

Поток туристов в Геленджик может вырасти в два раза после открытия аэропорта. Такую динамику спроса РБК предрекли в Российском союзе туриндустрии (РСТ), передает РБК.

По прогнозам специалистов, количество отдыхающих в Краснодарском крае может увеличиться в 1,5-2 раза после запуска прямых рейсов. Помимо двукратного роста, ожидается перераспределение потока пассажиров, что снизит нагрузку на авиагавань Сочи.

При этом директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин выразил мнение, что во второй половине лета и в сентябре число бронирований может повыситься примерно на 35-45 процентов. Динамика будет зависеть от стоимости билетов и проживания.

«Также необходимо учитывать, что многие россияне уже спланировали свой летний отдых и уже оплатили транспорт или отели по другим направлениям», — добавил Брагин.

Ранее стала известна стоимость перелета из Москвы в Геленджик в июле. «Аэрофлот» продает авиабилеты дороже 16 тысяч рублей в одну сторону.