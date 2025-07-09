Мощное наводнение снесло жилые дома в США

Мощное наводнение сносит жилые дома в штате Нью-Мексико, погибли двое детей

Мощное наводнение сносит жилые дома в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в результате наводнения погибли мужчина и двое детей, также есть пострадавшие. Спасатели предупредили местных жителей о стремительно растущем уровне воды.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в американском штате Техас превысило 100 человек. Как минимум 104 человека погибли в шести округах.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима бедствия в округе Керр из-за наводнений. Американский лидер сообщил, что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии, чтобы гарантировать, что спасатели немедленно получат все необходимые ресурсы.