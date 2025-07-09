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15:02, 9 июля 2025Силовые структуры

Отказавшему в сексе девушке в Москве россиянину потребовалась помощь полицейских

Отказавший девушке в сексе в Москве вахтовик лишился телефона и 240 тыс. рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве 47-летнего охранника-вахтовика обокрали после того, как он отказался заниматься сексом с незнакомой женщиной в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина ехал с вахты в Пензенскую область через столицу и вышел на автобусной остановке в подмосковных Котельниках. Там к нему подошла девушка для знакомства, и они вместе стали пить коньяк на лавочке.

В состоянии алкогольного опьянения девушка предложила мужчине уединиться в туалете автовокзала, но получила отказ. По словам охранника, это ее задело.

Позже мужчина уснул на лавочке, а проснувшись, не обнаружил ни телефона, ни кошелька с картами. Вскоре узнал, что с его счета исчезли 240 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что пролившему кровь из-за долгов российскому предпринимателю огласили приговор.

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