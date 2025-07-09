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12:11, 9 июля 2025Силовые структуры

Пролившему кровь из-за долгов российскому предпринимателю огласили приговор

В Подмосковье суд приговорил убийцу коммерсанта к 11 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Видновский городской суд Московской области приговорил 46-летнего Карена Вердяна к 11 годам колонии строгого режима по делу о расправе над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Установлено, что Вердян был знаком со своей жертвой — между ними был длительный конфликт из-за долга осужденного, на фоне чего он и задумал расправу. 29 марта мужчина около точки общепита в поселке городского типа Мисайлово встретился 53-летним коммерсантом и несколько раз выстрелил ему в грудь. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Сообщалось, что сразу после этого предприниматель пришел в полицию и рассказал о случившемся. Мужчину признали виновным в преступлении по статье 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов к нему») УК РФ.

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