«Роскосмосу» на поддержание конкурентоспособности выделят четыре триллиона рублей

Премьер Мишустин анонсировал выделение госкорпорации «Роскосмос» 4 трлн рублей

Правительство России планирует выделить госкорпорации «Роскосмос» четыре триллиона рублей согласно новому национальному проекту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем госкорпорации Дмитрием Бакановым. Об этом сообщает ТАСС.

«На его финансирование предусмотрено около 4 триллионов рублей до 2036 года. В первую очередь мы направим эти средства на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли», — сказал глава кабинета министров.

В июне Баканов сообщил, что разработку тяжелой ракеты «Ангара-А5В» — версии носителя «Ангара-А5» с кислородно-водородной третьей ступенью КВТК — планируется завершить в 2030 году.

В том же месяце первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что в России уже запустили конвейерные линии по производству спутников.