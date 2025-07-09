Россиянам назвали сроки доставки машин ушедших из страны автогигантов

Глава Crystal Car Мендель: Доставить машины Land Rover и Toyota можно за 21 день

В настоящее время сроки доставки машин ушедших из России автогигантов составляют в среднем от 21 до 45 и более дней. Об этом заявил глава отраслевой компании Crystal Car Максим Мендель, его слова приводит портал Autonews.

Речь идет о поставках автомобилей через альтернативные каналы, по параллельному импорту. Меньше всего займет времени доставка в Россию машин брендов Land Rover, Lexus и Toyota. На доставку этих авто в среднем уходит примерно три недели.

Импорт автомобилей остальных марок, которые не представлены официально на российском рынке, займет от 45 дней, резюмировал Мендель. Однако его компании удавалось завозить такого рода машины в страну примерно за месяц. «Наш личный рекорд по срокам — 28 дней», — заключил он.

Ранее Мендель перечислил россиянам потенциальные риски при покупке машины за границей. Эксперт, в частности, призвал граждан обращать внимание на ценник. Если он слишком низкий, следует воздержаться от приобретения такого авто и не заключать с продавцом договор купли-продажи. Кроме того, насторожиться нужно, если в соглашении нет прозрачных условий расчетов. Дополнительными триггером должно стать отсутствие точек продаж на территории России.