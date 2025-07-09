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05:50, 9 июля 2025Путешествия

Россиянин описал девушек в курортном городе Европы фразой «ведут распущенный образ жизни»

Алина Черненко

Фото: Radu Bercan / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в испанской Барселоне и рассказал о жизни местных девушек. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Клубы, тусовки, выпивка — когда тут спать? Девушки ведут распущенный образ жизни — ночами гуляют, а днем отсыпаются», — такими фразами описал жительниц курортного города Европы россиянин.

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Первое, на что обратил внимание блогер во внешности испанок, — это большое количество силикона и других пластических операций. По словам автора публикации, особенно выделялись из толпы девушки, которые решились «поправить личико».

«Возникает ощущение, что испанские чики не знают меры, и результат оказывается очень неоднозначным. Распухшие губищи — это так и задумывалось или что-то пошло не по плану? Как будто их пчелы покусали — причем, очень злые пчелы», — поиронизировал путешественник.

Россиянин добавил, что молодые испанки не особо заморачиваются с выбором наряда для ночного променада. Большинство просто оставляют верх от купальника и надевают юбку. «Как говорится, дешево и сердито — а главное, мужикам нравится», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на испанском острове Ибица и рассказал, как выглядят и ведут себя местные девушки. По его словам, на курорте, который славится шумными вечеринками, они ходят в купальниках повсюду.

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