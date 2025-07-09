Российский адвокат оценил последствия обучения в Йеле

Адвокат Жорин предупредил, что обучение в Йеле грозит уголовным наказанием

Поступление и обучение в Йеле после признания этой организации нежелательной может грозить россиянам штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Об этом заявил ТАСС адвокат Сергей Жорин.

«Оплата обучения расценивается как "финансирование деятельности нежелательной организации" — уголовное наказание до пяти лет. Дипломы и участие, полученные до признания (до 8 июля 2025), остаются действительными — обратной силы нет», — предупредил российский адвокат.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность иностранной организации Yale University (Йельский университет, США). Там сообщили, что деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв экономических основ, а также на дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки.