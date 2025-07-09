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20:02, 9 июля 2025Наука и техника

Стало известно о ремонте Россией ЗРК индийских кораблей

«Рособоронэкспорт»: Россия помогает Индии в ремонте корабельных ЗРК
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Россия помогает Индии в ремонте корабельных зенитных ракетных комлексов (ЗРК). Об этом ТАСС стало известно от компании «Рособоронэкспорт».

Речь идет о модернизации установок «Кашмир», которые российская сторона с конца 1990-е годов поставляла в Индию для фрегатов проекта 15 типа Delhi. После проведения соответствующих работ «Кашмир» может использовать не только штатный боеприпас, но и новую управляемую ракету наклонного старта, которую получают ЗРК «Штиль-1» фрегатов типа Talwar и Shivalik.

В июле «Рособоронэкспорт» сообщил о передаче Военно-морским силам Индии нового фрегат проекта 11356 типа Tamal.

В январе Индия одновременно спустила на воду подлодку Vagsheer, эсминец Nilgiri и фрегат Surat, которые были построены внутри страны.

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