Стало известно о ремонте Россией ЗРК индийских кораблей

«Рособоронэкспорт»: Россия помогает Индии в ремонте корабельных ЗРК

Россия помогает Индии в ремонте корабельных зенитных ракетных комлексов (ЗРК). Об этом ТАСС стало известно от компании «Рособоронэкспорт».

Речь идет о модернизации установок «Кашмир», которые российская сторона с конца 1990-е годов поставляла в Индию для фрегатов проекта 15 типа Delhi. После проведения соответствующих работ «Кашмир» может использовать не только штатный боеприпас, но и новую управляемую ракету наклонного старта, которую получают ЗРК «Штиль-1» фрегатов типа Talwar и Shivalik.

В июле «Рособоронэкспорт» сообщил о передаче Военно-морским силам Индии нового фрегат проекта 11356 типа Tamal.

В январе Индия одновременно спустила на воду подлодку Vagsheer, эсминец Nilgiri и фрегат Surat, которые были построены внутри страны.