Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:51, 9 июля 2025Экономика

ЦБ заметно понизил курс евро

ЦБ понизил официальный курс евро в России до 91,42 рубля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) заметно понизило официальный курс евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки европейской валюты в четверг, 10 июля, составят примерно 91,42 рубля. Для сравнения, в среду, 9 числа, официальный курс евро в России находился на уровне в 91,97 рубля. Таким образом, ЦБ понизил котировки на 55 копеек. Официальный курс доллара остался практически без изменений. Котировки американской валюты завтра составят 78,17 рубля. Курс китайского юаня также фактически не поменялся, оставшись на отметке в 10,85 рубля.

Материалы по теме:
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
6 июня 2025
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025

Котировки евро последние несколько дней держатся в районе 91-92 рублей. Официальный курс доллара продолжительное время сохраняется в коридоре 78-79 рублей. На межбанковском рынке котировки американской валюты сегодня в моменте опускались ниже 78 рублей впервые с 27 июня.

Несмотря на продолжающееся укрепление рубля, ряд экспертов сходится во мнении, что подобное соотношение в валютной паре продержится недолго. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что уже к началу осени котировки доллара смогут пробить психологическую отметку в 100 рублей. Резкому ослаблению рубля, ожидает эксперт, во многом поспособствует снижение цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп начал открыто критиковать Путина. Почему это может быть хитрой тактикой ведения переговоров?

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    Первый задержанный появился в деле об отравлении водой 274 жителей Дагестана

    Миранчук ответил на вопрос о возвращении в Россию

    Найден «самый невезучий в истории министр»

    Рубио признал истощение арсеналов Европы из-за поддержки Украины

    Орбан назвал условие для мира на Украине

    Колье в виде бьющегося сердца и платье с грудью на спине стали вирусными в сети

    Число отравившихся водой жителей российского региона выросло до нескольких сотен

    Названа главная причина снижения цен на машины в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости