ЦБ заметно понизил курс евро

ЦБ понизил официальный курс евро в России до 91,42 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) заметно понизило официальный курс евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки европейской валюты в четверг, 10 июля, составят примерно 91,42 рубля. Для сравнения, в среду, 9 числа, официальный курс евро в России находился на уровне в 91,97 рубля. Таким образом, ЦБ понизил котировки на 55 копеек. Официальный курс доллара остался практически без изменений. Котировки американской валюты завтра составят 78,17 рубля. Курс китайского юаня также фактически не поменялся, оставшись на отметке в 10,85 рубля.

Котировки евро последние несколько дней держатся в районе 91-92 рублей. Официальный курс доллара продолжительное время сохраняется в коридоре 78-79 рублей. На межбанковском рынке котировки американской валюты сегодня в моменте опускались ниже 78 рублей впервые с 27 июня.

Несмотря на продолжающееся укрепление рубля, ряд экспертов сходится во мнении, что подобное соотношение в валютной паре продержится недолго. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что уже к началу осени котировки доллара смогут пробить психологическую отметку в 100 рублей. Резкому ослаблению рубля, ожидает эксперт, во многом поспособствует снижение цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть.