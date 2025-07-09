Турист отправился в Таиланд осуществить мечту, заболел и не выжил накануне рождения дочери

The Sun: Британский турист заболел и не выжил во время путешествия по Таиланду

Британский турист поехал в Таиланд, чтобы осуществить мечту, но серьезно заболел во время путешествия и не выжил накануне рождения дочери. Об этом сообщает издание The Sun.

30-летний житель Великобритании Райан О'Коннор 29 мая отправился в академию тайского бокса, чтобы принять участие в соревнованиях и осуществить давнюю мечту до рождения своего второго ребенка. На родине у него остались подрастающий трехлетний сын и беременная жена.

Однако через несколько дней мужчина подхватил инфекцию, у него началась диарея, и он оказался прикован к постели. 26 июня путешественник связался с близкими по видеосвязи и рассказал о своем состоянии. Его отец позвонил в отель, где остановился мужчина, и попросил о срочной медицинской помощи.

К моменту прибытия спасателей О'Коннор потерял сознание в ванной комнате и пережил остановку сердца. Медики реанимировали его спустя 15 минут и доставили в больницу, подключив к аппарату жизнеобеспечения. Однако состояние туриста быстро ухудшалось, его почки отказали из-за септического шока.

Сердце путешественника окончательно остановилось 28 июня за несколько дней до его дня рождения. Жена туриста Джоанна родила девочку утром 29 июня.

Ранее туристка сделала тату во время отпуска в Европе и попала в больницу с оказывающими органами. Врачи предположили, что она заразилась бактериальной инфекцией.