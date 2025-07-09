Полковник Бо: Пока переговорщики не признают позицию России, мира не будет

Участники переговоров по Украине не учитывают реалий конфликта и полностью игнорируют позицию России. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.

По его словам, в администрации Трампа с самого начала не понимали или не хотели понимать, что Москва побеждает на поле боя. «Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят», — подчеркнул он.

Помимо этого, полковник уточнил, что российские власти четко изложили свое видение разрешения конфликта в меморандуме, который на Западе и на Украине «даже не потрудились изучить». Бо отметил, что западные лидеры слепо преследуют свои интересы, не учитывая реалий.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе заседания в Белом доме заявил, что задача урегулирования украинского конфликта оказалась сложнее, чем он ожидал.

До этого президент Чехии Петр Павел отметил, что с Россией невозможно воевать бесконечно, и после урегулирования украинского конфликта Запад сможет вернуться к переговорам с Москвой по вопросам безопасности и бизнеса.