В Финляндии заявили о росте торговли рублями из-за санкций против России

Italehti: В Финляндии санкции против России привели к росту торговли рублями

Санкции Финляндии против России привели к росту прямой торговле рублями без посредников в стране. Об этом сообщила местная газета Italehti.

По данным издания, в специализированном русскоязычном Telegram-канале пользователи договариваются между собой об обмене рублей на евро, иногда встречаются предложения, связанные с украинскими гривнами. При этом сделки проходят «без банков и других посредников».

Отмечается, что преимущественно деятельность сосредоточена в Хельсинки и окрестностях. Всего, по информации газеты, в канале насчитывается около 24 тысяч пользователей.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европейский союз (ЕС) готовит 18-й пакет экономических санкций против России.