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10:37, 15 мая 2025Мир

В ЕС анонсировали 18-й пакет санкций против России

Глава МИД Финляндии Валтонен: ЕС готовит 18-й пакет санкций против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Европейский союз (ЕС) готовит 18-й пакет экономических санкций против России. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, передает ТАСС.

«Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», — сказала глава МИД Финляндии.

Ранее послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что, по планам Еврокомиссии, новый, 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая.

Предыдущий, 16-й пакет антироссийских санкций в ЕС утвердили 19 февраля. Он предусматривал, в частности, запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в ограничительный список 73 новых судов так называемого теневого флота.

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