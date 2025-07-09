В Кремле отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Песков: Кремль не знает, угрожал ли Трамп «разбомбить Москву»

Кремль не располагает достоверной информацией о том, угрожал ли президент США Дональд Трамп якобы «разбомбить к чертям» Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», — сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в 2024 году, когда Трамп якобы сделал соответствующие заявления, телефонных разговоров между ним и российским лидером Владимиром Путиным не было, поскольку Трамп тогда еще не занимал пост президента США.

Ранее CNN опубликовал запись, где Трамп в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию заявил донорам, что угрожал президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня.