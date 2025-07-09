В зоне СВО заметили антидроновый грузовик-кабриолет

В зоне СВО заметили ЗиЛ-131 с «мангалом» вместо крыши

Российские бойцы в зоне СВО создали «антидроновую» модификацию грузовика ЗиЛ-131 с решетчатым экраном вместо крыши. Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке можно заметить ЗиЛ-131, который могут использовать для доставки грузов вблизи линии фронта. Машина получила решетчатый «мангал», улучшающий обзор. Также на крыше грузовика-кабриолета установили комплекс радиоэлектронной борьбы для нейтрализации подлетающих беспилотников.

Судя по отсутствующей крыше и двум ведущим мостам вместо трех, машину для фронтовой доставки грузов создали на базе поврежденного ЗиЛа.

Ранее в июле стало известно, что армия США планирует заказать 1500 «мангалов» для танков Abrams. Комплект Top Attack Protection (TAP) предназначен для защиты бронетехники от атак сверху.

В феврале в России заметили грузовик КамАЗ-5350 с корабельной артиллерийской установкой АК-306, которую могут использовать для борьбы с дронами.