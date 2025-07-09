Врач рассказал о связанных с серьезными заболеваниями изменениях запаха мочи

Нефролог Пыриков: Пахнущая гниющими яблоками моча указывает на диабет

Нефролог Данила Пыриков заявил, что наличие серьезных заболеваний можно определить по изменению запаха мочи. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Аммиачный запах связан с обезвоживанием либо с инфекциями мочеполовой системы», — пояснил Пыриков. Однако в последнем случае, по его словам, у человека должны быть и другие симптомы, например, рези и жжение при мочеиспускании.

При этом запах гниющих яблок, продолжил врач, сигнализирует о наличии сахарного диабета, который плохо контролируется. Гнилостный запах мочи, по его словам, встречается редко, но обычно указывает на пиелонефрит. Кроме того, запах мочи может измениться после употребления некоторых продуктов, что считается нормой, отметил Пыриков.

Ранее уролог Хамида Аббуди рассказала о нормальной частоте мочеиспускания. По ее словам, взрослым людям в туалет необходимо ходить от шести до девяти раз в сутки.