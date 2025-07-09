Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:27, 9 июля 2025Забота о себе

Выявлена снижающая риск рака груди на 30 процентов привычка

20minutos: Ежедневная получасовая ходьба снижает риск рака груди на 30 процентов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Врачи из Испанского общества медицинской онкологии (SEOM) выявили привычку, которая снижает риск развития рака груди у женщин на 30 процентов. Об этом пишет издание 20minutos.

Как заявили медики, для профилактики рака груди нужно ежедневно полчаса в день заниматься ходьбой. Более того, по их словам, такая физическая активность на 40 процентов снижает вероятность рецидива онкологического заболевания.

Материалы по теме:
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Прогуляться на здоровье. Как летний чек-ап помогает москвичам беречь свое здоровье
Прогуляться на здоровье.Как летний чек-ап помогает москвичам беречь свое здоровье
20 мая 2022

Также благодаря ходьбе на 20 процентов можно снизить риск смерти от рака груди. С пользой этого занятия в последнее время соглашается все больше ученых. Так, выводы коллег подтвердили и специалисты Валенсийского института онкологии.

Ранее онколог Питер Джонсон предупредил мужчин о коварстве рака простаты. По его словам, первое время симптомы этого заболевания не ощущаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США высказались о дальнейших шагах против России

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    Сотни пассажиров самолета застряли на острове посреди океана из-за поломки двигателя

    Врач рассказал о связанных с серьезными заболеваниями изменениях запаха мочи

    Тренер следующего соперника Махачева рассказал о ненавидящем дагестанцев UFC

    Одна страна ЕС вновь заблокировала пакет санкций против России

    В ВСУ передачу десяти ракет Patriot назвали «глупой шуткой»

    В РПЦ заявили о нехотящих рожать «дохлых и трусливых бабах»

    Появились подробности о гибели Быка из банды Цапков в зоне СВО

    Геленджику предрекли двукратный рост потока туристов после открытия аэропорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости