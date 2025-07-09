Выявлена снижающая риск рака груди на 30 процентов привычка

20minutos: Ежедневная получасовая ходьба снижает риск рака груди на 30 процентов

Врачи из Испанского общества медицинской онкологии (SEOM) выявили привычку, которая снижает риск развития рака груди у женщин на 30 процентов. Об этом пишет издание 20minutos.

Как заявили медики, для профилактики рака груди нужно ежедневно полчаса в день заниматься ходьбой. Более того, по их словам, такая физическая активность на 40 процентов снижает вероятность рецидива онкологического заболевания.

Также благодаря ходьбе на 20 процентов можно снизить риск смерти от рака груди. С пользой этого занятия в последнее время соглашается все больше ученых. Так, выводы коллег подтвердили и специалисты Валенсийского института онкологии.

Ранее онколог Питер Джонсон предупредил мужчин о коварстве рака простаты. По его словам, первое время симптомы этого заболевания не ощущаются.