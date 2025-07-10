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20:47, 10 июля 2025Спорт

Бывший футболист сборной России назвал трагедией исключение «Торпедо» из РПЛ

Семшов: Исключение «Торпедо» — трагедия, потеря для российского футбола
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил исключение московского Торпедо из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ). Его цитирует «РБ-Спорт».

«Для болельщиков исключение "Торпедо" — трагедия. Это великий клуб со времен Стрельцова, Воронина, Шустикова, Иванова и дальнейшего поколения. Для российского футбола это потеря, а для болельщиков — тем более», — отметил Семшов.

Об исключении «Торпедо» из РПЛ стало известно 10 июля. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Клуб наказали за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Кроме того, команду оштрафовали на пять миллионов рублей.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и получило путевку в РПЛ. Предположительно, в высшем дивизионе чемпионата страны команду заменит «Оренбург».

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