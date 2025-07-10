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20:12, 10 июля 2025Моя страна

Фотоловушка в российском парке запечатлела редкий момент с «летящим» зайцем

В Челябинской области фотоловушка запечатлела редкий момент с «летящим» зайцем
Екатерина Ештокина

Фото: Национальный парк «Зигальга»

Фотоловушка в российском национальном парке «Зигальга» в Челябинской области запечатлела редкий момент с «летящим» зайцем. Кадр публикует портал «Хорошие новости».

Зверь попал в объектив уличной камеры в прыжке во время перемещений в лесу. На фото видно, как четвероногий мчится, не касаясь земли.

Интересно, что при малейшем намеке на угрозу заяц предпочитает не бежать сразу — он старается замаскироваться и остаться незамеченным. Однако если уж начинает бегство, то делает это стремительно: петляет, резко меняет направление, чтобы запутать преследователя

специалисты национального парка «Зигальга»

Уточняется, что такой уникальный момент трудно поймать даже современным фотоловушкам, поскольку зайцы могут развивать скорость до 72 километров в час.

В июне бобр и птицы устроили совместную фотосессию в российском заповеднике. В этот день в кадр попали одновременно до пяти птиц, но на фоне зверька удалось сфотографироваться только двум.

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