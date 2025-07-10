Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах

Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект внесли депутаты от КПРФ. «В нынешние непростые времена было бы неправильно отменять карту болельщика на футбольных стадионах», — посчитал зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

28 июня легенда «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал Fan ID. «У нас все было нормально, никаких проблем не было — ввели Fan ID. Что ж вы там выдумываете всякое?» — удивился Канчельскис. Он добавил, что от Fan ID нужно избавляться.

Закон о Fan ID был принят в 2021 году. Для прохода на трибуны стадионов на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и финала Кубка России все болельщики, включая детей, обязаны иметь при себе персонифицированные карты зрителя. В ответ на это решение многие активные фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей.