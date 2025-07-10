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19:05, 10 июля 2025Спорт

Российская синхронистка оценила отказ украинок от совместного фото

Синхронистка Дорошко об отказе украинок от фото: С их стороны не было агрессии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская синхронистка Майя Дорошко оценила отказ украинских спортсменок от совместного фото. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это могло произойти. При этом с их стороны не было никакой агрессии — ни от девочек, ни от тренеров. Никто ничего плохого нам не сказал. Кроме того, в регламенте соревнований это не прописано», — заявила Дорошко.

В июне главный тренер сборной России Татьяна Покровская оценила поведение украинок. «Случай с Украиной — чистая политика, их соответствующим образом напутствовали, когда они ехали на соревнования», — заявила она

Инцидент с отказом от фото произошел в апреле на Кубке мира в Египте. Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе в соревнованиях дуэтов. На церемонии награждения украинская пара Анастасия Шмонина и Дарья Мошинская, ставшие вторыми, отказались от рукопожатий и фото с соперницами.

Кубок мира в Египте стал первым международным турниром для россиянок после длительного перерыва. Их допустили до него в нейтральном статусе.

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