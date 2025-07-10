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08:43, 10 июля 2025Мир

США объяснили введение санкций против эксперта ООН по правам человека

Bloomberg: США ввели санкции в отношении эксперта ООН для защиты Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США ввели санкции против эксперта ООН, расследующего ситуацию с правами человека на палестинских территориях, Франчески Альбанезе, в ответ на ее «кампанию политической и экономической войны против США и Израиля». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Bloomberg.

«Соединенные Штаты продолжат предпринимать любые действия, которые мы сочтем необходимыми для реагирования на правонарушения и защиты нашего суверенитета и суверенитета наших союзников», — пояснил он.

В прошлом месяце офис Альбанезе опубликовал отчет, в котором раскритиковал американские компании, включая Alphabet Inc., материнскую компанию Google, Amazon.com Inc., Microsoft Corp и Palantir Technologies Inc., за их вмешательство в экономику Израиля, учитывая обвинения в апартеиде, военных преступлениях и геноциде в отношении палестинских территорий и в ответ на нападение радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября.

«Любое решение о продолжении участия в экономике Израиля принимается с учетом преступлений, которые могут иметь место, и того факта, что они могут оказывать Израилю материальную поддержку для продолжения совершения этих преступлений», — говорится в отчете.

Ранее стало известно, что США вводят санкции против Альбанезе. Рубио отметил, что Вашингтон не станет терпеть «политическую и экономическую войну», направленную против США и Израиля.

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