ВСУ устроили ловушку для российских военных. Они сделали это на месте расстрела двух безоружных бойцов

ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных военных ВС России у села Комар

В силовых структурах сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины Украины (ВСУ) поставили растяжку на месте расстрела двух российских военных в Донецкой народной республике (ДНР).

Это произошло в районе села Комар в Волновахском районе региона. Ловушку для бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) установили солдаты 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Ранее один из них расстрелял двух военнослужащих ВС РФ, попавших в плен. Установленная украинскими военными на месте расстрела растяжка сработала во время штурма

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский военный Скубак расстрелял двух пленных российских бойцов

Рядовой ВСУ Игорь Скубак сознался, что в районе села Комар в ДНР расстрелял двух безоружных военных ВС России, попавших в плен. 9 июля в сети появилось видео допроса мужчины — ранее его самого взяли в плен.

Речь идет о солдате ВСУ 1983 года рождения. Он не смог объяснить, почему согласился пойти на военное преступление.

По данным источника, расстрелять двух российских пленных Скубаку приказал командир роты Крикривенко с позывным Качур. Это произошло в присутствии также старшего группы с позывным Костыль.

ВСУ минировали детские игрушки при отходе из Курской области

Командир саперной роты ВС РФ с позывным Ишим рассказал, что при отходе из Курской области ВСУ минировали все подряд, в том числе самые элементарные и детские вещи, например, игрушки.

Он отметил, что украинские военные однажды заминировали плюшевого мишку. «Детские вещи подло минируют. Установили взрывное устройство», — уточнил военнослужащий.

Также он добавил, что украинские солдаты, покидая дома и позиции в Суджанском районе Курской области, массово минировали бытовые предметы. В частности, российский боец показал бензопилу, в которую военные ВСУ встроили самодельное взрывное устройство. Также они, по словам россиянина, заминировали электрочайник.