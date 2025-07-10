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02:00, 10 июля 2025Из жизни

Учительница дважды занялась сексом с 13-летним учеником в своей машине на парковке

ST: В Сингапуре 34-летняя учительница совратила 13-летнего школьника в машине
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kim Kyung-hoon / Reuters

В Сингапуре предъявили обвинения учительнице, которая совратила 13-летнего школьника и дважды занялась с ним сексом. Об этом сообщает The Straits Times (ST).

В центре разбирательств оказалась 34-летняя женщина, имя которой не разглашается. 9 июля ей предъявили четыре обвинения по статьям о совращении и сексуальном насилии над малолетними. На заседании суда заявили, что с ноября по декабрь 2019 года учительница дважды занялась сексом с учеником у себя в машине на территории многоярусной парковки.

После этого она преследовала школьника и отправила ему не менее 18 писем и сообщений, хотя он просил ее прервать общение. Расследование длилось больше года. Женщине запретили работать в школах еще в марте 2024-го. Если бывшую учительницу признают виновной по всем статьям, ей может грозить до 15 лет тюрьмы и крупный штраф.

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