Учительница дважды занялась сексом с 13-летним учеником в своей машине на парковке

ST: В Сингапуре 34-летняя учительница совратила 13-летнего школьника в машине

В Сингапуре предъявили обвинения учительнице, которая совратила 13-летнего школьника и дважды занялась с ним сексом. Об этом сообщает The Straits Times (ST).

В центре разбирательств оказалась 34-летняя женщина, имя которой не разглашается. 9 июля ей предъявили четыре обвинения по статьям о совращении и сексуальном насилии над малолетними. На заседании суда заявили, что с ноября по декабрь 2019 года учительница дважды занялась сексом с учеником у себя в машине на территории многоярусной парковки.

После этого она преследовала школьника и отправила ему не менее 18 писем и сообщений, хотя он просил ее прервать общение. Расследование длилось больше года. Женщине запретили работать в школах еще в марте 2024-го. Если бывшую учительницу признают виновной по всем статьям, ей может грозить до 15 лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее в Великобритании бывшую учительницу физкультуры из графства Хэмпир обвинили в совращении трех учеников. Женщина совершала преступления в течение трех лет.