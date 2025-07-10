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19:48, 10 июля 2025Спорт

Задержанного во Франции российского баскетболиста Касаткина сочли жертвой

Адвокат российского баскетболиста Касаткина: Даниил является жертвой хакеров
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Касаткин (справа)

Даниил Касаткин (справа). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Адвокат задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело счел своего клиента жертвой хакеров. Его слова в четверг, 10 июля, приводит РИА Новости.

«Касаткин является жертвой, потому что он купил подержанный компьютер. Он вовсе не является кем-то компетентным в информационной сфере. Он отвергает все обвинения в его адрес и никогда не делал того, в чем его обвиняют», — заявил Бело. Адвокат добавил, что Касаткин не хочет, чтобы его обвиняли в причастности к делу о программах-вымогателях.

Ранее 10 июля депутат Госдумы Светлана Журова увидела в задержании Касаткина украинский след. «Украина не дремлет, для них это тоже наверняка выгодно», — посчитала она.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.

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